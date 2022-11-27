وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد المدارس ويشيد بمستوى الطالبات العلمي

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بينها مدرسة الإعدادية بنات القديمة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، حيث تابع انتظام الدراسة بالفصول، وحاور الطالبات في عدد من الموضوعات، وأشاد بالمدرسة وبمستوى الطالبات العلمي.

وتفقد وكيل الوزارة، المعامل والمكتبة، ووجّه الطلاب والمُعلمين بالتسجيل في المشروع الوطني للقراءة، واستكمال الفهرسة الإلكترونية بالمكتبة، والاهتمام بالمساحات الخضراء، وزراعة الأشجار.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المشروع الوطني للقراءة للعام 2022 - 2023، يهدف للتوعية بأهمية القراءة وتشجيع طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة، حيث يُتاح التسجيل حالياً في المشروع الوطني للقراءة، مؤكداً أن عدد من طلاب المدارس بالمحافظة حقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ويجب الاستمرار في المشاركة للحفاظ على ما حققه الطلاب خلال العامين السابقين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت النسخة الثالثة من المشروع الوطني للقراءة الذي يقوم على 4 أبعاد، هي المنافسة بين الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على لقب «الطالب المثقف»، أو المنافسة في القراءة بين طلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، أو المنافسة في القراءة بين المُعلمين على لقب «المُعلم المثقف»، أو المنافسة بين المؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس الحكومية والخاصة لكافة المراحل التعليمية سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام والفني، بواسطة أخصائي المكتبات على موقع المشروع الوطني للقراءة، كما سيُتاح التسجيل لجميع المعلمين بجميع التخصصات والأخصائيين في المدرسة الراغبين في الاشتراك من خلال موقع المشروع.