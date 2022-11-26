تعليم وصحة واقتصاد.. أهمية بروتوكول تعاون «حياة كريمة» مع «الأعلى للجامعات»

عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قري محافظات حياة كريمة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقَّع البروتوكول عن مؤسسة حياة كريمة آية عمر القماري، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة ندى الدمياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، وندى خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية، والدكتور مصطفى السعيد مدير إدارة العلاقات الخارجية بالقطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة.

ونشرت «حياة كريمة»، عبر صفحتها الرسمي في بيان لها، أن بروتوكول التعاون يأتي من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة مع كل الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا وأهداف التنمية المستدامة.

يسعى الطرفان إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة بالارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات التعليمية والصحية الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق «حياة كريمة» لأسرهم وذويهم.

بموجب بروتوكول التعاون سيتم تنظيم وإقامة القوافل الشاملة (الطبية – البيطرية – الزراعية – الاقتصاد المنزلي) لخدمة القرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية في كل القضايا الاجتماعية والصحية للمواطنين في مختلف قرى ومحافظات حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الهندسي وتجميل قرى مبادرة حياة كريمة.

وبدوره يقوم المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع كليات الفنون الجميلة والهندسة بالجامعات المصرية لتجميل وتطوير قرى ومحافظات مبادرة «حياة كريمة» من خلال تصميم وابتكار عدد من الرسومات المعمارية والفنية والفنون التشكيلية، خاصة بمشاريع التخرج لاستخدامها في إبراز الجانب الحضاري والجمالي بالقرى الأكثر احتياجا كذلك وضع عدد من التصميمات الهندسية والمعمارية لتطبيقها على منازل ومنشآت قرى ومحافظات حياة كريمة في إطار منظومة علمية وفنية ومعمارية حديثة تليق بالمواطنين كما يقوم الأعلى للجامعات بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعات المصرية لتطوير قدرات مواطني قرى ومحافظات المبادرة ومنحهم شهادات تدريبية، لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.