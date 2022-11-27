وكيل «تعليم أسوان» يوزع شنطا مدرسية على التلاميذ ضمن مبادرة «صحتك تهمنا»

شارك عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان في توزيع شنط مدرسية على التلاميذ، ضمن مبادرة «صحتك تهمنا» والتي تنفذها مؤسسة ثواب بالتعاون مع مؤسسة معبد.

وتفقد وكيل مديرية تعليم أسوان اليوم، أربعة مدارس تابعة لإدارة أسوان التعليمية، وبدأت بدأ الجولة بمدرسة نوبي حسن سعيد الابتدائية.

أهداف مبادرة صحتك تهمنا

تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة المعيشية لمواطنين ورفع درجة الوعي الصحي لدى المواطنين باعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وذلك بحضور أشرف عبدالقادر رئيس قسم المشاركة المجتمعية بإدارة أسوان التعليمية.

كما تفقد لطفي مدرسة عبدالقادر إمبابي الإعدادية بنين، وشرح جزء من مادة العلوم بأحد فصول الصف الثالث.

تفقد وكيل تعليم أسوان مدرسة شوقى عابد الإعدادية بنات، وشهد حصة لغة عربية بها وأشاد بأداء المعلمة، كما شهد حصة علوم، وقام بالشرح وسط تفاعل من الطالبات، ونبه على إدارة المدرسة بضرورة تكثيف أعمال النظافة.

استياء من مستوى النظافة

واختتم وكيل المديرية الجولة بتفقد مدرسة رجب حسنين الابتدائية «فترة مسائية»، والمستضافة بمدرسة عبدالله محمود شحات، وقد أبدى استياءه من تدني مستوى النظافة، وأوصى بضرورة إزالة الرواكد وتحسين الأوضاع بالمدرسة.