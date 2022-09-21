تعرف على آخر استعدادات «تعليم أسوان» للعام الدراسي الجديد 2022-2023

أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجيد 2022-2023، وبدأ مسؤولو التربية والتعليم بأسوان أعمال الاستعدادات مبكراً حيث تمت العديد من الدورات التدريبية للمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم لمواكبة التطور التكنولوجي ومناهج التعليم الحديثة.

واستمرت أعمال الاستعدادات، بالأمس، بجولة ميدانية لعبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، بإدارة إدفو لمتابعة استعدادات العام الدراسي ، واجتمع خلالها بمديري المدارس والمراحل التعليمية والموجهين ويتابع تدريبات التنمية المهنية للمعلمين.

رافق وكيل مديرية التربية والتعليم خلال الجولة كل من فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وحسن الرحلاوى مدير إدارة ادفو التعليمية، وبدأت الجولة بمدرسة الغنيمية الجديدة الابتدائية حيث تفقدوا مبنى المدرسة القديم والذى يشمل 12 فصلاً والذى انتهت أعمال الصيانة به وتفقد المعامل والمكتبة وقاعات التدريب ، وكذلك المبنى الجديد الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات حياة كريمة بسعة 13 فصلاً .

مدرسة عزبة تلى

كما تفقدوا عزبة تلى تعليم أساسي وتضم 6 فصول ابتدائي ، و3 فصول إعدادي وأشادوا بمستوى النظافة وجاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي، ومتابعة تدريب "التغيرات المناخية" لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعى الطلابي بقضية التغيرات المناخية ويستهدف مديرى مدارس جميع المراحل بمدرسة بنات النيل الابتدائية.

متابعة استعدادات الدراسة

كما اجتمعوا مع مديري المراحل التعليمية والموجهين ومديري المدارس بقاعة مدرسة إدفو الثانوية الصناعية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ورحب في البداية بجميع الحضور، وأكد لطفي على أهمية انتهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بجميع المدارس واستلام الكتب المدرسية من المخازن، وطالب الموجهين بالمتابعة المستمرة للمعلمين وعقد المكاتب الفنية وورش العمل لرفع كفاءتهم.

واستأنف وكيل المديرية جولته بحضور ورشة عمل التوجيه والإرشاد المهنى للميسرين الجدد بقاعة مدرسة ادفو الثانوية الصناعية بنين، وكذلك تدريب ريادة الأعمال الذى يقام بقاعتين بذات المدرسة، واختتم لطفي الجولة بمدارس (العدوة الاعدادية المشتركة - الشهيد يحيى حسب الله الابتدائية بالبحيرة - الفوزة الاعدادية القديمة) وأشاد بانتظام وانضباط العاملين بالمدرسة ومستوى النظافة العامة للفصول وكذلك الاهتمام بتهذيب وتقليم الأشجار .