تفاصيل تدريب معلمي وموجهي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب موجهي ومعلمي الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائي، وذلك في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، واستكمالا للتدريبات.

عقد تدريبات لمعلمي الصف الخامس بالفيديو كونفراس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، على موجهي الرياضيات والعلوم بمتابعة التدريبات التي ستعقد في من خلال قاعات الفيديو كونفراس، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان وزارة التربية والتعليم في الفترة من 27 نوفمبر وإلى 29 نوفمبر وذلك على فترتين.

مواعيد تدريب موجهي ومعلمي الرياضيات والعلوم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تدريب موجهي ومعلمي الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 27 نوفمبر 2022: تدريب موجهي مادة العلوم من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً .

- يوم الأحد 27 نوفمبر 2022: تدريب موجهي مادة الرياضيات من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة.

- يوم الأثنين 28 نوفمبر 2022: تدريب معلمي مادة العلوم من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

- يوم الأثنين 28 نوفمبر 2022: تدريب معلمي مادة الرياضيات من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة.

- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022: تدريب معلمي مادة العلوم من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022: تدريب معلمي مادة الرياضيات من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الثالثة.