وزيرا «التعليم» و «الأوقاف» يكرمان الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى، التي تهدف إلى نشر الفكر الديني المعتدل في المجتمع المصري.

قال الدكتور رضا حجازي، إن أجهزة الدولة المصرية جميعها تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030، وأهم أهدافِها على الإطلاق هي بناء شخصية الإنسان المصري المتكاملة، وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسؤول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها.

«حجازي»: لا تألو جهدًا في بناء وعي الطفل المصري

وأضاف أن الوزارة لا تألو جهدًا في بناء وعي الطفل المصري، وتنشئته الصالحة ليخرج إلى الحياة العملية، مؤمنًا بالله عز وجل، مدركًا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعلم، وأن الإيمان والعلم هما المعياران اللذان ترتفع بهما درجة الإنسان.

وتابع: «مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بكافة المواد الدراسية، إلا أنها تولي مادة التربية الدينية أهمية قصوى، فتحرص أشد الحرص على الارتقاء بها، وتطوير مناهجها، وتحديث أساليبها، وتدريب معلميها، وتكثيف أنشطتها، لتتحول التربية الدينية من مادة دراسية، إلى سلوك فعلي يعيشه الطالب، وينعكس على معاملاته».

المسابقة لا تقتصر على مرحلة عمرية واحدة

وأشار إلى أن هذه المسابقة لا تقتصر على مرحلة عمرية واحدة، ولا تستهدف فئة الطلاب فقط، بل هي مسابقة شاملة، تستهدف أطراف العملية التعليمية كلها من طلاب، وأولياء أمور، وإداريين، ومعلمين، وقيادات تعليمية.

واختتم الوزير كلمته، قائلاً: «نحن إذ نكرم اليوم أوائل الفائزين في المسابقة، نؤكد أن جميع من شارك فيها قد فاز بالفعل، فاز بما حصل من علم نافع، وبما إطلع عليه من معرفة دينية صحيحة».

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قضية بناء الوعي هي قضية تكاملية تسهم فيها العديد من المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى أن هناك شراكات واسعة في هذا المجال بين وزارة الأوقاف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والعديد من المؤسسات الوطنية.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالنشء، قائلا: «ندرك جميعًا أهمية التشكيل المبكر لعقلية الطفل وغرس الفضائل فيها وتنمية الوعي لديهم، فما ينطبع في عقلية الأطفال من أفكار مغلوطة يحتاج إلى جهود مضاعفة لتصحيحه بعد ذلك»، مشيرًا إلى أن المعلمين والموجهين يلعبون دورًا هامًا فى الاهتمام بعقلية الطفل وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وتكوين العقلية المستنيرة.

حماية النشء الجديد من الفكر الهدام

واستعرض وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف في حماية صغار السن من الفكر الهدام وتوعيتهم دينيًّا توعية صحيحة بما يحميهم من الانزلاق إلى بؤر التشدد والإرهاب، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة حق الطفل بنهاية عام 2021، وهي مبادرة تستهدف الأطفال داخل المساجد، مع فتح المساجد وتزامنها مع أجازة آخر العام قامت الوزارة بالتوسع في المبادرة وإطلاقها على مستوى الجمهورية من خلال البرنامج الصيفي للطفل، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من الأطفال، واهتمامًا بالغًا من أولياء الأمور، وحرصًا شديدًا على مشاركة أبنائهم.

ووجه وزير الأوقاف إلى استضافة الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق في الإسكندرية تكريمًا لهم، وإقامة معسكر ترفيهي لهم يتضمن زيارة لمكتبة الإسكندرية التي يتوافر بها أمهات الكتب.

مسابقة بحثية تهدف إلى زيادة وعي المجتمع المدرسي بصحيح الدين

وفى ختام الحفل كرم الوزيران الطلاب الفائزين في المسابقة الدينية الكبري للعام الدراسي 2021 /2022، وعددهم 74 فائزًا شاركوا في المسابقة، وحصل كل فائز على جائزة مالية مقدمة من وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.