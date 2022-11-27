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وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

كتب:

أميرة فكري
12:25 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، مؤتمرا صحفيا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، الساعة 12.30 ظهرا في ديوان عام وزارة التربية والتعليم. 

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