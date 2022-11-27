مصدر بـ«التعليم»: امتحان موحد للورقي والإلكتروني لطلاب «أولى ثانوي»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحان الصف الأول الثانوي سيكون موحدًا للورقي والإلكتروني، ما يعني أنّ الطلاب النظاميين والمنازل سيؤدون نفس الامتحان.

الامتحان الإلكتروني لن يختلف عن الورقي لكل الطلاب

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الامتحان الورقي سيكون مخصصًا لطلاب المنازل والطلاب الذين لن يتسلموا التابلت حتى منتصف ديسمبر المقبل، وهؤلاء ستكون الأسئلة الواردة إليهم في كل مادة، هي ذات الأسئلة التي ستصل إلى زملائهم الذين يؤدون الامتحانات على أجهزة التابلت.

ولفت المصدر، إلى أن الامتحان الإلكتروني لن يختلف عن الورقي لكل الطلاب على مستوى مدارس الإدارة التعليمية، وبالتالي فإنّ موجه المادة الذي سيقوم بإعداد الامتحان، لن يضع أسئلة مستهدفة لطالب الورقي، وأخرى لطالب الامتحان الإلكتروني، وأكد أنّ الأسئلة التي سيتم وضعها سيكون هناك نسخة ورقية منها لتوزيعها على الطلاب الملتحقين بنظام المنازل، والطلاب الذين تأخر استلامهم التابلت.

85% من الأسئلة الاختيار من متعدد

وقال إنّه طالما أنّ الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية، فإن كل المدارس التابعة للإدارة ستأتي إليها نفس الأسئلة، سواء للورقي أو الإلكتروني؛ لتحقيق العدالة بين الطلاب، ولا تغيير في كون الأسئلة تجمع بين الاختيار من متعدد بنسبة 85% والمقالية بنسبة 15% لتعويد الطالب على صناعة الإجابة.