بدء جلسة محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين في قضايا فساد

بدأت جلسة محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، في محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ممدوح أيوب.

محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق

يأتي ذلك على خلفية اتهام رئيس جامعة دمنهور السابق بقضايا الفساد، وحصوله على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة، بالتعاون مع آخرين.

وكان قد وصل منذ قليل رئيس جامعة دمنهور السابق وباقي المتهمين إلى مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية من أجل نظر ثالث جلسات محاكمته.

ونظرت هيئة المحكمة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، الجلسة الثانية بإثبات حضور المتهمين، في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور، والمتهم فيها عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، وإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد جميع المتهمين.

الكشف على رئيس جامعة دمنهور السابق

وطلبت دفاع المتهم الأول عبيد صالح خلال الجلسة السابقة، سماع شهادة الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعرضه على مستشفى لمعاناته من بعض الحصوات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين من العاملين في الجامعة، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور

إخلاء سبيل سائق رئيس الجامعة

وأصدرت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين، وذلك عقب اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين في القضية.