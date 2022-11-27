«التعليم» تعلن انطلاق مسابقة نصر أكتوبر لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن إطلاق الوزارة مسابقة نصر أكتوبر، المستوحاة من الفيلم التسجيلي حقائق النصر، وذلك على مستوى مدارس الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية الولاء والانتماء للوطن، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالطلاب المتميزين ورعايتهم.

وتتضمن المسابقة عدة مجالات، هي: «مسابقة فنية لأفضل إلقاء شعر يجسد حرب أكتوبر، ومسابقة ثقافية لأفضل صحيفة حائط بعنوان نصر أكتوبر العظيم، ومسابقة أدبية لأفضل قصة قصيرة بعنوان نصر أكتوبر العظيم».

طرح المسابقة بجميع المدارس

وبالنسبة لشروط المسابقة، أوضح الخطاب أنه يجري طرح المسابقة على جميع المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، وتقوم كل مدرسة باختيار وإعلان فائز واحد في كل مجال من مجالات المسابقة «إلقاء الشعر - صحيفة الحائط - القصة القصيرة»، وتقوم بإرسال الأعمال الفائزة إلى الإدارة التعليمية في موعد غايته 2022/12/22، ويتم اختيار المدرسة الفائزة في كلٍ من المجال الفني «إلقاء الشعر»، والمجال الثقافي «صحيفة الحائط»، والمجال الأدبي «القصة القصيرة» بمعرفة الإدارة التعليمية في موعد غايته 2022/12/29، من خلال أسطوانة مدمجة CD، على أن تقوم الإدارة التعليمية بتجميع الأعمال المرسلة الفائزة من كل المدارس ويتم تشكيل اللجان اللازمة لكل مسابقة لاختيار فائز واحد في كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، ويتم إرسال أسماء الفائزين والأسطوانات المدمجة CDs لمديرية التربية والتعليم في موعد غاتيه 2023/1/12، وتقوم مديرية التربية والتعليم بتجميع الأعمال المرسلة من الإدارات التعليمية الفائزة في كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث من كل المدارس، ويتم إرسال أسماء الفائزين والأسطوانات المدمجة CDs للوزارة في موعد غايته 2023/1/19.

الإعلان عن المسابقة على كل منصات التواصل الاجتماعي

ونص الخطاب على أنه يجري موافاة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بتقارير متابعة لمراحل تنفيذ المسابقة، وتشكيل لجان التحكيم من المختصين في تلك المجالات «الفنية والثقافية والأدبية»، كما يتم تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاختيار العشر مراكز الفائزة في كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، وسيتم تنظيم حفل الختام بأحد المسارح التابعة للوزارة لتكريم الطلاب الفائزين في المجالات الثلاث، وتقديم الأعمال الفائزة ومناقشتهم في مدى فهمهم واستيعابهم لنصر أكتوبر العظيم، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

أما بالنسبة لجوائز المسابقة، توزع جوائز مالية قيمة على الفائزين في جميع مجالات المسابقة، وكذلك على كل المدارس الفائزة.

ويجري الإعلان عن المسابقة على كل منصات التواصل الاجتماعي والإعلان عن جوائزها، كما يجري الإعلان في القنوات التلفزيونية والتحدث عنها وعن أهدافها، وإعلان الجوائز الضخمة التي تنتظر الفائزين، كما سيتم استضافة الفائزين في القنوات التلفزيونية المختلفة.