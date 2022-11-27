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وزيرا النقل والشباب يزوران معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأكاديمية ناصر

كتب:

إسراء سليمان
04:13 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
زيارة كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جناح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأكاديمية ناصر العسكرية

زيارة كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جناح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأكاديمية ناصر العسكرية

زار كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جناح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض الكتاب بأكاديمية ناصر العسكرية ضمن فعاليات يوم في حب مصر.

وأشادا بإصدارات الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد ومواجهة الفكر المتطرف.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.