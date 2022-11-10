أشرف صبحي: شباب العالم يلعبون دورا محوريا في العمل المناخي

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لكل الشباب الذين حضروا قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة الشرم الشيخ، قائلا: هذا عمل ورائع وعظيم، أتحدث هنا عن مقاتلين، لدينا 5 منظمات غير حكومية جاءت من مصر للانضمام إلى الشباب لتنظيم فاعليات القمة».

وأضاف «صبحي»، في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «منذ أكثر من 6 أشهر بدأنا العمل ليلا ونهارا، كان عملا كبيرا، وبالمشاركة مع وزارتي الخارجية والبيئة كنا في مدينة الشباب والرياضة وكان لدينا توصيات نهائية تم تقديمها للحديث عن COP27».

وزير الرياضة للشباب: سعيد بوجودي معكم في COP27

وتابع وزير الشباب والرياضة: «أنا سعيد جدا لوجودي مع الشباب في كل وقت ومكان لكي نتحدث عن الحاضر والمستقبل، وأشكر وزيرة البيئة ووزير الخارجية والدكتور محمود محيي الدين، الذي قام بعملا رائعا منذ البداية مع الشباب».

تابع الوزير: «استضافة مصر هذه القمة أمرا هام جدا وحتميا خاصة أن يكون للشباب والأجيال القادمة يوم خاص في القمة، وعملنا ليلا ونهارا مع الشباب المصريين للإعداد لهذا اليوم».

وشدد على أن شباب العالم يلعبون دورا محوريا في العمل المناخي والتأكيد على مستقبل أفضل، وهذا ليس اختياريا، ولكن يجب إدماج الشباب في عملية صنع القرار، لأن هذه ضرورة حتمية.

واستكمل كلمته قائلا: «أرحب بكم، في هذه الأيام، أنتم الأجيال المقبلة، وقبل أن نتناول هذه الموضوعات وأن نتحدث عن شيء ما، أقول لكم إن رئاسة اللجنة من البرلمان المصري حضرت لمشاركتكم وأود أن أشكرهم على الوقت الذي منحوه لهذا العمل مع شباب العالم».

«صبحي»: الشباب هم القوى التي تعيش في خضم التغير المناخي

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه ممتن للتعاون الذي يتم من كل وكالات الأمم المتحدة في قمة المناخCOP27: «أشكر الجميع على التعاون الرائع والعمل البنّاء، والسيدة هيفاء أبو غزالة، من اللجنة العربية أشكرها على وجودها، شكرا للجميع على وجوده».

وأوضح: «المستقبل لن يبدأ غدا أو اليوم التالي، لكنه يبدأ من الدقائق التي نعيشها الآن، الشباب هم القوى التي تعيش في خضم التغير المناخي وهم الأفراد الذين يعانون من التغيرات التي تحدث، وهم من سيعانون من هذه التغيرات في المستقبل».

وتابع «صبحي»: «الشباب منخرطون في المجتمعات المدنية وفي كل الخبرات، ولديهم كل المعرفة المطلوبة لكي يقوموا باتخاذ القرارات الجيدة للتأكد من أن التغير المناخي لن يتم التعامل معه باستهانة، وكذلك التأكد من أن لهم صوتا، ودورنا كحكومات ومسؤولين أن نتأكد أن صوت الشباب مسموع ومقدر».

وأكد الوزير: «في كل عمل مناخي وكل مفاوضات فإننا نقدر ونعرف كل رأي يكون حاضرا معنا، وهنا في كل لحظة نتحدث فيها عن هذه الأمور، نحن الآن نلقي الضوء على شباب العالم ونريد منكم أن نعرف كل طلباتكم ونعرف ما هي خططكم، وهذا اليوم الذي منحناه لكم، فإن المجال مفتوح لكل شباب العالم».

وفي نهاية كلمته وجه وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «سهل كل الإجراءات ومنحنا كل الحرية للتحدث عن الشباب».