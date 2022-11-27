«ثقافة الشيوخ» تواصل مناقشة اقتراح سياحة المسنين

واصلت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البدري حول سياحة المسنين خلال اجتماعها اليوم برئاسة وكيل اللجنة محمد سعيد، وحضور سها سعيد وكيلة اللجنة، ومحمود القط أمين سر اللجنة، وحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة.

مصر تُعد من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم

وأكد محمد البدري أن الاقتراح برغبة بشأن مشروع سياحي متكامل للسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانيات سياحية متعددة ومتنوعة، في الأراضي المصرية تحمل ثلث آثار العالم، بالإضافة إلى وجود العديد من الشواطئ والمدن الساحلية التي تصنَّف ضمن أفضل شواطئ العالم.

السياحة العلاجية في مصر

وأضاف النائب محمد البدري أن السياحة العلاجية في مصر موجودة وبشكل غير مقنن وبمجهودات فردية، فالكثيرون من الأشقاء في الدول العربية يأتون لمصر لتلقي العلاج أو إجراء عمليات معينة لانخفاض التكلفة ولوجود الكفاءات الطبية المتميزة، ما جعل التفكير في تقنين الأمر والذي بات ضروريا.

وأكد هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المدن السياحية بها جاهزية لاستقبال السياح بالمستشفيات، موضحا أن قائد حرس الرئيس الأمريكي جو بايدن عند زيارة الأخير لشرم الشيخ خلال المشاركة في قمة المناخ، دخل أحد المستشفيات في شرم الشيخ وتم علاجه.

وأشاد راشد بالجاهزية والإمكانيات، مشيرا إلى أن المستشفيات مستعدة، وهناك خدمات صحية للسياحة العلاجية، مؤكدا أهمية وجود هيئة السياحة العلاجية.

وطالب محمد البدري بتنظيم برامج أسبوعية للسياحة العلاجية تتضمَّن برنامجا سياحيا لزيارة الأماكن السياحية للأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.