بريطانيا تعلن إمداد أوكرانيا بصواريخ Brimstone 2

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة قدمت صواريخ Brimstone 2، الموجهة بدقة، إلى القوات المسلحة الأوكرانية، كجزء من حزمة المساعدات لكييف، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

استهداف المركبات والدبابات

وقالت وزرة الدفاع البريطانية: «لعبت هذه المساعدة دورًا حاسمًا في عرقلة التقدم الروسي»، منوهة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الصواريخ في استهداف المركبات والدبابات.