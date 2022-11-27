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بريطانيا تعلن إمداد أوكرانيا بصواريخ Brimstone 2

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سحر المكاوى
05:10 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة قدمت صواريخ Brimstone 2، الموجهة بدقة، إلى القوات المسلحة الأوكرانية، كجزء من حزمة المساعدات لكييف، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

استهداف المركبات والدبابات

وقالت وزرة الدفاع البريطانية: «لعبت هذه المساعدة دورًا حاسمًا في عرقلة التقدم الروسي»، منوهة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الصواريخ في استهداف المركبات والدبابات.

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بقلم سحر المكاوى