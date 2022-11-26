بعد مفاوضات لمدة أسبوعين.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 21 أسيرًا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، استعادة 9 من جنودها محتجزين لدى أوكرانيا، وذلك بعد نحو أسبوعين من المفاوضات بين الجانبين بشأن تبادل الأسرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، استعادة 9 جنود روس من الأسر الأوكراني، موضحة أنه تمت إعادة الجنود من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، عقب عملية تفاوض.

روسيا: الأسرى كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الأسرى كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، موضحة أنه تم نقل الجنود إلى موسكو على متن طائرة نقل عسكرية روسية، وتم تقديم المساعدات الطبية والنفسية الضرورية لهم.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية عودة 12 مواطنا أوكرانيا من الأسر في روسيا، بينهم 9 جنود و3 مدنيين، كان أحدهم في عداد المفقودين.

4 من جنود البحرية بين الأسرى الأوكرانيين

وأوضح رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، في بيان، أن الأسرى الأوكراني العائدين من روسيا، بينهم 4 من جنود البحرية واثنين من الحرس الوطني، واثنين من حرس الحدود، وواحد من قوات الدفاع الإقليمي، وفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك أيضا 3 مدنيين، زوجان من عائلة واحدة ورجل آخر كان قد تم اعتباره في عداد المفقودين، منوها إلى أن العسكريين العائدين هم ضابطان و7 تتنوع رتبتهم بين الجنود والرقباء.

ونوه إلى أنه من بين القوات العسكرية العائدة من روسيا، هناك من كانوا يدافعون عن ماريوبول ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وجزيرة الأفاعي، لافتا إلى أنه بعودة هؤلاء الأسرى، فإن إجمالي الأسرى الأوكرانيين العائدين من روسيا خلال هذا الأسبوع بلغ 98 أوكرانيًا.

مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وكانت مصادر مطلعة أفادت فى وقت سابق بأن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات، الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب، واستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب ما نقلت وكالة أنباء رويترز وقت الاجتماع

يشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين الروسى والأوكرانى متوقفة منذ مارس الماضي، بعد عدة جولات، لم تفض إلى نتائج ضخمة، إنما اقتصرت على تبادل محدود للأسرى، فضلا عن تأمين ممرات إنسانية من أجل إجلاء المدنيين في بعض المناطق في حينه.