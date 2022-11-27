«الدفاع البريطانية»: روسيا وأوكرانيا تخوضان قتالا عنيفا في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تخوضان قتالا عنيفا في بافليفكا وفوليدار بدونيتسك، مشيرةً إلى أنّ الطرفين يحتفظان بقوات كبيرة في دونيتسك ولا تغييرات على الأرض، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتدام القتال في دونيتسك

وأشارت لندن إلى أنّ روسيا تعتبر القتال في بافليفكا مفتاحًا للتقدم في كامل دونيتسك، لافتة إلى أنّه من غير المرجح قدرة روسيا على تحقيق اختراق في دونيتسك قريبا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية في خيرسون وتدمير مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأميركية، كما تصدى الجيش الروسي لهجمات القوات أوكرانية في 3 مناطق على محور دونيتسك، نجم عنها القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا.