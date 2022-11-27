وزير الاتصالات يفتتح فعاليات النسخة الأولى من معرض تكنولوجيا التصنيع ManuTech

افتتح اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويستهدف المؤتمر، إلقاء الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي نجحت في خلق طفرة بقطاع التصنيع عالميا.

وأكد طلعت، أهمية الابتكار الرقمي، وتبني التكنولوجيات المتقدمة في التصنيع المحلي لتفعيل التحول الرقمي بقطاع الصناعة وتعزيز قدراته الإنتاجية على النحو الذي يسهم في الدفع بجهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتقليل الواردات للسوق المحلية، موضحا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لكافة قطاعات الدولة ومنها قطاع الصناعة، وذلك إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب في التقنيات المتقدمة، لا سيما المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة

وأشار إلى أنه يجري العمل على إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي، وتصميم المصانع الذكية، مؤكدا اهتمام الدولة بتعميق الصناعات التقنية المحلية ذات القيمة المضافة العالية، ومن ذلك الصناعات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الدقيقة والأنظمة المدمجة، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق عدد من النجاحات البارزة ومنها تأسيس عدد من مصانع الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية والألياف الضوئية واجتذاب وتأسيس ما يزيد على عشرين شركة متطورة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والأنظمة المدمجة.

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة الشركات العالمية

وتفقد وزير الاتصالات، أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة في معرض تكنولوجيا التصنيع ManuTech، واستمع إلى شرح بشأن الحلول التي توفرها هذه الشركات لدعم القطاع الصناعي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة.