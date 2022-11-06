وزير الاتصالات لـ محمد الباز: كل جهات الدولة تتعاون لإنجاح تنظيم COP27

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مشاركة الوزارة في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، ترتكز على محورين؛ الأول يتمثل في تجهيز البنية المعلوماتية لشرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، والوفود التي تستضيفها المدينة، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تشارك في الإعداد للمؤتمر والعمل على إنجاحه.

طلعت: الوزارة شاركت في رفع كفاءة الفنادق

وأضاف خلال لقائه ببرنامج آخر النهار، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار، أن الوزارة شاركت في رفع كفاءة الفنادق من حيث رفع سرعة الإنترنت وثباتها، وزيادة عدد أبراج المحمول حتى تستوعب الأعداد المتوقع حضورها في قمة المناخ.

تنظيم جناح في المنطقة الخضراء

وتابع عمرو طلعت: «المحور الثاني يتمثل في تنظيم إدارة الوزارة جناح بالمنطقة الخضراء تستضيف من خلاله مجموعة من الفعاليات، وأبرزها معرفة تأثير الاتصالات على البيئة».