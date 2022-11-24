وزير الاتصالات: اتفاق «المصرية وCloud4C» يدعم منظومة التحول الرقمي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة Cloud4C وكيل شركة SAP العالمية، لتطوير وإنشاء البنية التحتية الدولية، وذلك لاعتماد مركز البيانات الإقليمي RDH الخاص بالشركة المصرية للاتصالات كأحد مراكز البيانات الدولية المعتمدة لاستضافة أجهزة Cloud4C لتقديم خدمات RISE With SAP.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وراكيش ريدى المدير الإقليمي لشركة Cloud4C في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

خدمات RISE with SAP

وتتيح هذه الاتفاقية للشركة المصرية للاتصالات استضافة نقطة ارتكاز محليه لشركة Cloud4C لتقديم خدمات RISE with SAP من مركز البيانات الإقليمي RDH الخاص بالمصرية للاتصالات، والذي يعد أكبر مركز بيانات في مصر والحاصل على شهادة Tier III Uptime، كما تمنح شركة SAP الفرصة لدعم وتعزيز استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتوسع في خدمة عدد أكبر من العملاء محليا وإقليميا اعتمادا على البنية التحتية الدولية والإقليمية المتميزة للشركة المصرية للاتصالات.

تأتى هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو الإسراع من خطى التحول الرقمي بما يصاحبه من زيادة الاعتماد على الخدمات السحابية وزيادة الطلب على خدمات البيانات وضرورة العمل على تحسين الأمن السيبراني، حيث تقوم شركة Cloud4C من خلال هذا التعاون مع المصرية للاتصالات بإنشاء مركز بيانات سحابي لتوفير خدمات استضافة البيانات داخل مصر، بما يلبى الطلب المتزايد على خدمات SAP من مختلف القطاعات الحيوية كقطاع الخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها.

توطين صناعة مراكز البيانات

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توطين صناعة مراكز البيانات، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمارات في مجال إنشاء وإدارة مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية خاصة مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر والجهود المبذولة لتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة في تكنولوجيات التحول الرقمي لاسيما في التقنيات المتقدمة والتي من بينها علوم البيانات والحوسبة السحابية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يضمن حصول عملائها على أعلى مستوى من الخدمات التكنولوجية المتقدمة، وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم التحول الرقمي في البلاد من خلال دعم المؤسسات والشركات في رحلتها نحو تقديم خدمات رقمية متميزة اعتمادًا على البنية التحتية القوية التي تمتلكها المصرية للاتصالات.

الاستفادة من مزايا الخدمات السحابية

من جانبه قال راكيش ريدي المدير الإقليمي لشركة Cloud4C في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع المصرية للاتصالات لإنشاء مركز البيانات السحابية داخل مصر والذي سيساهم هذا المركز في تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص من الاستفادة من مزايا الخدمات السحابية والتحول إلى ما تطلق عليه SAP المؤسسات الذكية، وهى المؤسسات المستدامة القادرة على اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات»، مضيفًا: «سيكون في مقدور الشركات بمصر الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي المدمج وتعلم الآلة والأتمتة، والتحول نحو النموذج السحابي بأقل مخاطر وتكاليف ممكنة وهم يعلمون أن بياناتهم مؤمنة بالكامل».