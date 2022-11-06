وزير الاتصالات: شرم الشيخ تضاهي أرقى مدن العالم في كفاءة وسرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن مدينة شرم الشيخ أصبحت تضاهي أرقى مدن العالم في سرعة الإنترنت الفائقة، وعلمت الوزارة على زيادتها على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف «طلعت» في تصريحات لـ«الوطن» على هامش قمة المناخ أنه جرى العمل على زيادة أبراج المحمول في مدينة شرم الشيخ لتغطية المدينة بالكامل قبل انعقاد قمة المناخ، مضيفًا أن هناك تعاون مع وزارة السياحة على مدار العام الماضي لرفع كفاءة الإنترنت في كل الفنادق بشرم الشيخ وأصبحت مطابقة للمواصفات العالمية في دول العالم.

وزير الاتصالات: ربط المصالح الحكومية بالألياف الضوئية

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة تشارك بجناح للتكنولوجيا والمعلومات في المنطقة الخضراء، وتستضيف مجموعة من الفعاليات التي تهتم بالأثر البيئي ومتعلقة بقطاع الاتصالات.

وقال إن هذه المشروعات تناقش كيفية تشغيل أبراج المحمول بالطاقة النظيفة وإحلال الألياف الضوئية مكان الكابلات النحاسية في توصيل الإنترنت وغيرها من الملفات الهامة التي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية.