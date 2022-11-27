الجنايات تحيل أوراق 5 متهمين في قضية «خلية مصر الجديدة» للمفتي

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إحالة أوراق 5 متهمين بالقضية المعروفة بـ«خلية مصر الجديدة» الإرهابية، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام، وتحديد جلسة 27 ديسمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

الإضرار بمصالح البلاد القومية

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الـ7 في «خلية مصر الجديدة»، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، لانضمامهم إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان الهدف منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تمويل الجماعات الإرهابية

وأضافت أوراق القضية، الإضرار بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تمويل الجماعات الإرهابية، عن طريق تجميع الأسلحة والذخائر وتوفيرها لهم، مع علمهم بأنها تستخدم في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.