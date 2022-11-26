9 أشخاص يلقون شابا من الطابق الثامن بالمعصرة بسبب الاشتباه في سرقة توك توك

شهدت منطقة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم 9 أشخاص على خطف شاب وتقييده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحدهم وعقب ذلك قام 4 من الجناة بحمله وإلقائه من الطابق الثامن، ثم حمل الجثمان ورميه بطريق الكورنيش لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر على جسده آثار تعذيب.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين قيام 9 أشخاص بارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمناقشتهم تبين أنه تمت سرقة مركبة توك توك من أحدهم، واشتبهوا في أن الضحية هو الذي سرقه لتصادف مروره وقت السرقة، فاختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه بالحبال، ثم اصطحبه 4 من الجناة وألقوه من الطابق الثامن.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تباشر النيابة التحقيقات.