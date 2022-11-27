التلفزيون الصيني يحذف لقطات من المونديال بسبب كورونا.. «جمهور لا يرتدي كمامات»

تزامنا مع عودة الصين لتسجيل ارتفاعات متتالية لإصابات فيروس كورونا المستجد، واندلاع مظاهرات ضد قيود كوفيد 19، حذف التلفزيون الصيني الرسمي لقطات قريبة من مقاطع فيديو يظهر فيها مشجعون في مونديال 2022 في قطر دون كمامات.

وخلال بث مباشر لمباراة الأحد بين اليابان وكوستاريكا، استبدلت قناة «سي سي تي في سبورتس» لقطات قريبة لمشجعين بلا كمامات يلوّحون بأعلام، بلقطات للاعبين أو مسؤولين أو الملعب، حسب ما لاحظت وكالة «فرانس برس».

التليفزيون الصيني يبث لقطات بعيدة للجمهور

وبثّت قناة «سي سي تي في سبورتس» لقطات بعيدة للجمهور، حيث كان من الصعب تحديد الوجوه، وعددًا أقل من اللقطات الجماعية مقارنة بالبث المباشر للمباراة نفسها على منصات الإنترنت بما في ذلك «دويين» Douyin وهو النسخة الصينية من تيك توك.

وكانت تغطية سابقة أثارت غضبًا في الصين حيث اندلعت تظاهرات بسبب قيود قاسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا

مظاهرات في الصين

وتستمر الصين في محاولة القضاء على التفشي المحلي لفيروس كورونا من خلال عمليات إغلاق عام مفاجئة وحجر صحي طويل وحملات اختبار كوفيد-19 واسعة النطاق.

ويخضع عشرات الملايين من الأشخاص في المدن الكبرى، بما فيها بكين وقوانتشو وتشونغتشينغ، لنوع من الإغلاق العام اعتبارًا من الأحد، على عكس ما تشهده ملاعب كأس العالم في قطر ما أغضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين.

وتظاهر المئات في بكين وشنغهاي، الأحد، للاحتجاج على سياسة صفر كوفيد التي تعتمدها الصين، في تعبير نادر عن الغضب العام حيال الدولة.