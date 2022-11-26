الصين تعلن تسجيل 3 آلاف إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل البر الرئيس للبلاد، أمس الجمعة، 3474 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3405 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، و«صفر وفيات».

تسجيل 69 إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية إلى تسجيل 69 إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، مضيفة في تقرير يومي، إن البلاد سجلت 31709 حالة إصابة بدون أعراض، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية،أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البر الرئيسي، بلغ 303093 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات، 5232 حالة وفاة.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، ان 1893 مريضا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكان البر الرئيسي الصيني، سجل أمس الأول الخميس، 3103 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3041 محلية العدوى و 62 وافدة من الخارج.