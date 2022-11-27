انقطاع مياه الشرب 12 ساعة عن 8 قرى في بني سويف.. الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة بني سويف، انقطاع المياه عن 8 قرى بمركز سمسطا لمدة 12 ساعة بعد غد الثلاثاء، وذلك لوجود أعمال الصيانة الطارئة بخط طرد محطة مياه بدهل بمركز سمسطا قطر 10 بوصة بلاستيك.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن القرى المتأثرة بالاتقطاع هي قرى: «بدهل، نزلة الديب، العساكرة، على أن تكون فترة الإنقطاع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً».

تخصيص رقم ساخن للشكاوى في مياه بني سويف

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، مع تخصيص رقم ساخن للاستفسار والشكاوى وهو 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

تنفيذ خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع بمياه بني سويف

وفي سياق آخر تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي آلية تنفيذ خطة تركيب عدادات مسبقة الدفع والتوسع بها في المصالح الحكومية و الاهلية، ضمن الاهتمام بالمتابعة الدورية لأداء كافة قطاعات وخدمات الشركة الذي ينعكس علي تطوير كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وخاصة في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.