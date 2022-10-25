رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع بني سويف واستمرار حالة الطوارئ

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من شوارع المدينة، لمتابعة قيام الأجهزة المعنية بالتعامل مع مياه الأمطار نتيجة لعدم استقرار وسوء الأحوال الجوية، مطمئنا على تواجد المعدات والشفاطات والبدالات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل الكباري وبعض الشوارع والنقاط الساخنة.

ورافق محافظ بني سويف خلال جولته بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولو المرور والحماية المدنية والتنفيذيون المعنيون من الوحدة المحلية وشركة المياه والمرافق.

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

ووجه محافظ بني سويف بالتعامل مع تجمعات للمياه بعد تعرض المحافظة لموجة من التغير في الأحوال الجوية، وما يصاحبها من انخفاض في درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق .

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والقرى لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين رؤساء المدن والقرى وشركة مياه الشرب الصرف الصحي ومشروع النظافة والحماية المدنية والمرور، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت، حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

محافظ بني سويف يكلف باستمرار رفع مياه الأمطار

وكلف المحافظ مسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها باستمرار رفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف، وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي شهدت تجمعات مياه الأمطار.