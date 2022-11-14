منصة منتدى شباب العالم بـCOP27 تناقش تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي

ناقشت الجلسة الثالثة على منصة منتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، «دور وسائل الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ.

قمة المناخ

شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين حول مشاركة الأطفال في العمل المُناخي، وهم؛ هاجر جميل، الإذاعية ومقدمة البرامج، وسارة حسن، مسئول التواصل والإعلام بهيئة إنقاذ الطفولة، ومحمد الشاذلي، مذيع برنامج صباح الخير، ومحمود السعيد، مذيع إكسترا نيوز.

وشهدت الجلسة، مشاركة العديد من الأطفال من مختلف محافظات مصر، للنقاش حول معرفتهم عن التغيرات المناخية، ومطالبتهم لوسائل الإعلام بتسليط على الضوء عليهم وحضور فعاليتهم ومشاركتهم في ورش عملهم في القضايا المتعلقة بالمناخ.

منصة منتدى شباب العالم

وتناول الحضور خلال الحلقة النقاشية دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي، مؤكدين أنّ الإعلام له دور كبير في تلك القضايا، لكن وظيفة الإعلام الرئيسية تتجسد في توصيل ما يقوم به صناع القرار للجمهور من خلال البرامج بمختلف أنواعها، وعمل بعض الأعمال الفنية البسيطة لجذب انتباه الأطفال وتوعيتهم بالقضايا المناخية، مؤكدين أنّه لا بد من صنّاع الفن أن يأخذوا هذه القضية في اهتماماتهم.

فيما أكد الحضور أنه يجب على وسائل الإعلام تسليط الضوء على تلك القضايا وإبرازها والتواصل مع المسئولين وعمل العديد من الفقرات للتوعية والسلوكيات.

وأضاف الحضور خلال حديثهم، أنّ هناك مسؤولية أيضًا على الأهل تجاه أطفالهم في توعيتهم وسلوكيتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، وهذا هو التحدي الأكبر، مؤكدين على ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية في مصر جزء يتحدث عن القضايا المناخية وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، فيما خرجت الجلسة بتوصية حول إنشاء منصة للأطفال على التلفيزيون لتوعية الأطفال من مخاطر التغيرات المناخية.