منصة منتدى شباب العالم بـCOP27 تستضيف جلسة «العنف القائم على النوع المجتمعي»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميتين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العنف القائم على النوع المجتمعي.. على منصة منتدى شباب العالم في قمة المناخ».

الحضور في جلسة العنف القائم على النوع المجتمعي

وعقدت منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء، جلسة مهمة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «العنف القائم على النوع المجتمعي»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتورة نعيمة القُصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة هبة أبو بكر، منسق المشاركة المجتمعية بالصحة بمنظمة الصحة العالمية.

إبراز الروابط بين تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي

وحضرت الدكتورة عزة كامل، مؤسس شركة تقنيات الاتصال الملائمة للتنمية، وسلمى دهب، منسق وحدة النوع الاجتماعي ببعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وشهدت الجلسة إبراز الروابط بين تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحي، خاصة تجاه المرأة، فضلا عن تسليط الضوء على دور الفن والسينما في تعزيز الفن والرفاهية والعمل المناخي والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وجاء في التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنّ الحضور اختتموا حديثهم مؤكدين الحاجة للفن لتوصيل الأفكار التوعوية للمجتمع ككل، وخاصة المجتمعات الفقيرة والمهمشة، من خلال صناعة أفلام بسيطة تحدث تغييرا وتبرز الدور التوعوي للسينما.