مسؤول بالبيت الأبيض: يجب تنحية السياسة خارج أطر التحقيق في أصول كوفيد 19

حث أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض المنتهية ولايته، المسؤولين اليوم الأحد على وضع السياسة خارج أطر التحقيق في أصول كوفيد-19 في الصين.

وفي حديثه في برنامج متلفز نقلت عنه صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، قال فاوتشي إنه يتحلى بذهن متفتح، لكنه كرر أن الدليل «قوي جدًا» على أن الفيروس نتج عن شيء غير طبيعي.

وأضاف فاوتشي عن الحكومة الصينية: «إنهم متشككون للغاية في أي شخص يحاول اتهامهم، نحن بحاجة إلى إجراء حوار مفتوح مع علمائهم وعلمائنا، وإبعاد السياسة عنه».

أصول فيروس كورونا

وأشار الجمهوريون إلى أنهم يخططون للتحقيق في أصول الوباء عند أخذ الأغلبية في مجلس النواب في يناير الماضي وكذلك فاوتشي نفسه، ما يشير إلى أن كوفيد-19 نشأ من المختبر.

وقال فاوتشي: «كل زملائي، ابقوا متفتحين تمامًا، علينا التحقيق في كل الاحتمالات لأن هذا مهم للغاية لعدم القيام بذلك، هذا لا يتعارض مع القول إن الدليل العلمي لا يزال يزن بقوة أكبر بكثير من أن هذا حدث طبيعي، يجب أن تبقي عقلك منفتحًا على أنه شيء آخر غير ذلك».

لكن فاوتشي تراجع في وقت سابق عن فكرة أن الحزب الشيوعي الصيني يستر على أصول الوباء.