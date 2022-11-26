قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تحظر معدات اتصالات تهدد أمنها خوفا من الصين

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حظر أو بيع معدات اتصالات تهدد الأمن الوطني، جاء خوفًا من الصين، موضحًا أن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تحدثت بشكل مباشر عن تأثير القرار على الشركات الصينية، كما أنَّه يحمي حدود أمريكا داخليًا والشعب الأمريكي بشكل عام.

القرار يتطابق مع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، خلال رسالة على الهواء، اليوم السبت، أنَّ القرار يتطابق مع القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي، وتضمن منع الأجهزة السلكية واللاسلكية وأجهزة المراقبة، إذ أن أمريكا تخشى من حرب المعلومات، التي تعتبرها الأشرس في «الحروب الحالية».

لقرارات تحظر بيع واستيراد معدات اتصالات من شأنها تهدد الأمن الوطني

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك أنَّ واشنطن استعدت لهذا القرار عن طريق تخصيص حزمة مالية ضخمة لتصنيع ما يلزمها من أجهزة «الكمبيوتر والاتصالات والشبكات»، إضافة إلى أنَّها لم تمنعها بشكل نهائي، لكنها وضعت قواعد لمنع استيراد أجهزة غير موثوق بها.

وأصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، أمس، عددًا من القرارات تحظر بيع أو استيراد معدات اتصالات من شأنها تهدد الأمن الوطني، مؤكّدة أنَّ الخطوة تستند إلى قانون صادر في عام 2021، وسوف تؤثر على شركات صينية متخصصة في قطاع الاتصالات.