الصين تعلن تسجيل 3648 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

أعلنت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، تسجيل البر الرئيسي للبلاد، 3648 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كورونا في الصين

وكانت السلطات الصحية الصينية، أعلنت أمس السبت، تسجيل البر الرئيسي 3474 إصابة بفيروس كورونا، أمس الأول الجمعة، بينها 3405 حالات محلية العدوى و69 حالة من الخارج، دون تسجيل وفيات جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 47028 إصابة بفيروس كورونا بينها 70 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26937516 حالة ، وفقا لما ذكرته «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

39 حالة وفاة بسبب فيروس كوورنا

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 39 حالة وفاة بسبب فيروس كوورنا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في كوريا الجنوبية إلى 30369 حالة وفاة.