النيابة العامة تحقق في وفاة «علياء» فتاة إيتاي البارود

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في وفاة علياء عامر؛ إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث في إيتاي البارود، ولم تقطع بعد التحقيقات بوجود أي شبهة جنائية في وفاتها.

النيابة تعاين مسرح الواقعة

وفي بيان صادر عنها منذ قليل، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا بالواقعة ليلة أمس، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة بمحيطه فتبينت منها لحظة سقوط المتوفاة، وناظرت جثمانها وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدها وأربعة من أشقائها وبعض من ذويها، وخلصت من حاصل أقوالهم إلى وجود خلافات أسرية بين المتوفاة ووالدها، وسابقة تعرض المتوفاة منذ سنوات لتحرش من أحد أقاربها، ولكن التحقيقات لم تقطع بعد بوجود صلة بين وفاتها وبين خلافاتها مع والدها أو واقعة التحرش المذكورة.

التحريات تنفي الشبهة الجنائية

وأكدت تحريات الشرطة، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنها هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.