النائب العام يصل إلى السعودية لحضور اجتماع «النواب العموم العرب» السنوي

وصل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية، إلى السعودية الشقيقة لحضور فعاليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب، التي ترأسُها النيابةُ العامةُ المصريةُ، خلال يومي 16-17 نوفمبر الجاري، والذي تستضيف انعقادَه بمحافظة جدة، النيابةُ العامةُ بالمملكة العربية السعودية نائبُ رئيسِ الجمعية لمنطقةِ الخليج.

واستقبله سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة، ويأتي هذا الاجتماع تحقيقًا لأهداف الجمعية نحو تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي بين الدول الأشقاء الأعضاء، وتبادل الخبرات فيما بينها تعزيزا لقدرات أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بها، ورفع كفاءتهم الفنية.