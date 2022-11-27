إبراهيم عيسى: الصحافة هي اللاعب والصانع الأساسي للأحداث عبر مدار التاريخ

تضمَّنت جلسات فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر للإعلام، جلسة حول جدار الاستحقاق: 194 سنة صحافة مصرية، تناولت تاريخ الصحافة في مصر تحدث خلالها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وأدار الجلسة الصحفي محمد توفيق.

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

وقال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى إن الصحافة حاضرة على مر العصور، تؤدي دورها بقوة، مشيرا إلى أن أساس الأحزاب السياسية في مصر كان من الجرائد فعلى سبيل المثال انطلق حزب الأمة من جريدة الأمة، مشيرا إلى أن الصحافة ليست الورقية فقط، ولكنها تشمل الإعلام المطبوع والمرئي والديجيتال، لذلك لا يستخدم مصطلح الإعلام في الخارج.

الجلسة الختامية لليوم الأول لمنتدى مصر للإعلام

وأضاف عيسى في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم الأول لمنتدى مصر للإعلام، أن الصحافة هي اللاعب والصانع الأساسي لكل الأحداث على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن كل الفترات التاريخية التي مرت بها مصر كان عمودها الأساسي الصحافة فهي حاضرة بقوة في الواقع السياسي القائم على وجودها، مؤكدا أنها المحرك الاساسي للمجتمع في كل المجالات سواء الفنية الاقتصادية، حاضرة في كل المواقف.

وأشار عيسى إلى أن الصحافة كانت أغنى في الأربعينيات ودورها موجود وحاضر ومؤثر في كل حقبة، خاصة مع وجود الأحزاب والحركة الوطنية، ومساحات واسعة من الحرية.