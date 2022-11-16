إبراهيم عيسى بعد فشل دعوات الإخوان: نحن أمام دولة مستقرة قوية وشعب واثق اختار استقرارها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري رفض دعاوى التخريب والاحتجاج التي رددتها جماعة الإخوان الإرهابية، بل وتهكم عليها، مشددًا على أن بناء المواطن يتقدم على بناء الوطن، ولن يبني الوطن إلا مواطنيه، قائلا: «الإنسان من يصنع الأوطان، والفرد هو من يخلق ظروفه».

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الاختلاف لا يعني خدمة أهداف خارجية، بل بالعكس أحيانا قمة الوطنية أن تعارض سياسة الدولة، قائلا: «نحن أمام دولة مستقرة آمنة قوية، وشعب واثق ومختار الدولة واستقرارها».

واستكمل: ╨الشعب المصري اتعرض عليه أنه يعمل فوضى ورفض التخريب، وما حدث خلال الأيام السابقة، الشعب امَتُحن فيه امتحان حقيقي».