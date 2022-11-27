محمد حماقي يروج لحفله في موسم الرياض: «متحمس أشوفكم»

روج المطرب محمد حماقي، حفله الغنائي المقرر إحياؤه في موسم الرياض الشهر المقبل.

ونشر محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «أهل الرياض متحمس أشوفكم تاني يوم الخميس 8 ديسمبر ونغني مع بعض».

محمد حماقي ومجدي يعقوب

ومن جهته، نشر الفنان محمد حماقي فيديو خاص، وهو يغني أغنيته الشهيرة «ارسم قلب» مع الدكتور مجدي يعقوب، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، وتفاعل الجمهور مع الفيديو وتصدر وقتها اسم محمد حماقي التريند وصفحات السوشيال ميديا.

آخر حفلات حماقي

وأحيا الفنان محمد حماقي مؤخرا في الإسكندرية حفلا غنائيا، قدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه، منها: «زيها مين ولا ملامة، من قلبي بغني، م البداية، أحلى حاجة فيكي، هوا دا حبيبي، جمالها استثنائي، وأدرنالين وقلبي حبك جدا جدا التي قدمها مرتين متتاليتين».