وكيل «حقوق إنسان الشيوخ»: بيان البرلمان الأوروبي مليء بالمغالطات والأكاذيب

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر مليء بالمغالطات والأكاذيب، موضحًا: «ليس من المفهوم أبدا أن يطالب برلمان أجنبي بالتدخل في أعمال القضاء والسيادة الخاصة بالدولة».

التدخل في شؤون الدولة المصرية مرفوض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض على قناة «dmc»: «البرلمان سلطة تشريعية، وبالتالي لا يجب أن يتناول مسألة ذات صلة بالفصل بين السلطات، ولا أجد أن أي جهة يمكنها إعطاء نفسها حق التدخل في أعمال سلطة قضائية، حيث تحدث مطالبات للتدخل في شؤون داخلية تخص البلاد، فضلا عن كمية مذهلة من الأكاذيب».

رد قاطع

وتابع: «بعض من كانوا وراء هذا البيان كانوا موجودين في مصر للمشاركة في قمة المناخ COP 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، وبالتالي فإن رد مجلس الشيوخ كان قويا وقاطعا يفند هذه الحجج والأكاذيب ويقطع الطريق على أي محاولة من محاولات العبث والتدخل في الشأن الداخلي، فلا يجب أن من يزعمون الدفاع عن الديموقراطية والفصل بين السلطات يطالبون بالتدخل في الشأن القضائي في أي دولة، هذا أمر غريب جدا وغير مقبول».