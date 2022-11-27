خبير سكاني لقناة القاهرة الإخبارية: الترحيب المبالغ فيه باللاجئين الأوكرانيين خلق أزمة بأوروبا

قال أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن وجود هذا الكم الكبير من اللاجئين الأوكرانيين والترحيب المبالغ فيه من الدول الأوروبية، خلق أزمة وسحب جزءا كبيرا من التمويل الذي كان مخصصا للاجئين في مناطق أخرى.

7 ملايين لاجئ أوكراني نزحوا من بلادهم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا تشهد أول أزمة لجوء بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن نحو 7 ملايين لاجئ أوكراني نزحوا من بلادهم في فترة زمنية قصيرة جدا، لافتا إلى أن الرقم مرشح للازدياد.

الاندماج مع المجتمع المصري

وعن ملف اللجوء في مصر، أكد أن الدولة المصرية كانت واضحة منذ البداية بأنه لن يكون هناك معسكرات لاجئين على الأراضي المصرية، بينما يندمج القادمون من الخارج مع المجتمع المصري، وتوفر لهم جميع الاحتياجات الأساسية.