انطلاق مبادرة «اكتشف طريقك» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمنيا

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في المنيا، بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة، مبادرة «اكتشف طريقك» للتوعوية الثقافية والرياضية وتنفيذ لقاءات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

استهداف 200 ولي أمر

وقال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنيا، إن مركز شباب ماقوسة في جنوب مدينة المنيا، نظم أنشطة رياضية، ضمن فعاليات المبادرة، شملت دورة كرة قدم للمرحلة العمرية من 16 وحتى 20 سنة، بمشاركة 12 فريقا بإجمالي 96 مشاركا، واستهدفت الندوات 200 من أولياء الأمور، و50 من ذوي القدرات والهمم.

مباريات كرة قدم وألعاب ترفيهية

وأضاف «عكاشة»، أن مبادرة «اكتشف طريقك» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد العربي للكشافة والمرشدات، حيث يتم إقامة مباريات كرة قدم، ومجموعة من الألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء، والمعلومات العامة، من خلال الفريق الكشفي من المتطوعين.

وكان الإقليم الكشفي العربي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، نفذ قبل انطلاق المبادرة لقاء تدريبيا لـ 40 قائدا وقائدة من جمعيات اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات وهم: جمعية فتيان الكشافة المصرية، جمعية الكشافة البحرية المصرية، جمعية الكشافة الجوية المصرية، جمعية المرشدات المصرية، وذلك لتدريب الشباب خلال فعاليات المشروع على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات المبادرة الخميس المقبل، بإقامة ماراثون رياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، بمشاركة 500 شاب وفتاة، وحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.