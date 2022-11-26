رئيس وزراء بولندا يبحث جهود استضافة موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين

بحث رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، مع ممثلي السلطات المحلية، جهود استضافة موجة جديدة متوقعة من اللاجئين الفارين من أوكرانيا.

بولندا مستعدة لمساعدة الباحثين عن ملجأ في بلدنا

وذكر «راديو بولندا» في نشرته الإنجليزية اليوم السبت، أن وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، ووزيرة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية مارلينا مالج، شاركا في الاجتماع الذي بحث جهود توفير السكن والمساعدات الإنسانية والرعاية الصحية للاجئين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن «بولندا مستعدة لمساعدة أولئك الذين يضطرون للبحث عن ملجأ في بلدنا»، مضيفا أنه في جميع محافظات بولندا جرى إنشاء نقاط استقبال خاصة لتوفير الدعم لمن يعبرون الحدود البولندية - الأوكرانية، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستزود اللاجئين بالطعام والمأوى والرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الإقامة الدائمة والدعم.

جدير بالذكر أن بولندا استقبلت نحو 8 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير الماضي.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي، في منتصف سبتمبر الماضي، إن بولندا تأوي نحو 1.3 مليون لاجئ أوكراني.