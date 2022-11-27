«منتدى مصر» يطلق نسخته الأولى.. منصة للتفاعل مع قضايا صناعة الإعلام

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لـ«منتدى مصر للإعلام»، تحت عنوان: «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، الذى يستمر على مدى يومين، وقالت نهى النحاس، رئيسة المنتدى، إنه يعد منصة للمشاركة والاشتباك فى قضايا صناعة الإعلام، وأضافت: «أتممت اليوم 26 عاماً من العمل الإعلامى، منها 14 عاماً من العمل الدولى، وكلما حضرت تجمعاً دولياً لصُناع الإعلام يراودنى الحلم نفسه، وهو خلق تجمع مهنى كبير مماثل فى القاهرة يكون قبلة سنوية لإعلام الشرق والغرب».

وأشارت فى كلمتها أمام الحضور إلى أن النسخة الأولى من المنتدى كرّمت مجموعة من الأسماء الصحفية المصرية والعربية بإطلاق أسمائهم على قاعات ومنصات المنتدى، متابعة: «لكى نطوى صفحات الماضى ونستعد للمستقبل يجب أن نتذكر بفخر الآباء المؤسسين للعمل الصحفى والإعلامى، ومن هنا جاء جدار الاستحقاق لتكريم كبار الصحفيين المصريين».

الجلسات تناقش التغيرات الجوهرية على الإعلام والجمهور بعد «كورونا»

وناقشت الجلسة الأولى التى انطلقت تحت عنوان: «الجمهور الجديد.. هذا ما نعرفه حتى الآن» التغيرات الجوهرية التى طرأت على الإعلام والجمهور بعد جائحة «كورونا»، كما تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة حول الانحيازات السياسية فى الصحافة الغربية، واختارت الحرب الروسية الأوكرانية نموذجاً، بحضور عدد من الخبراء الذين تحدثوا عن كيفية تناول الإعلامى والصحفى للأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك المصطلحات التى تم استخدامها أثناء تلك الأزمة.

وتناقش أجندة منتدى إعلام مصر مجموعة من الموضوعات التى تندرج جميعها تحت العنوان الرئيسى للمنتدى، وتنقسم إلى مسارات التكنولوجيا والمحتوى والممارسات المحترفة، كما يتناول كل ما هو جديد فى مجال صناعة الإعلام، والموضوعات التى شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر مستحدثة تستحق الدراسة والحوار الجادين، لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة أو التأطير حتى الآن.