«dmc» ترصد انطلاق فعاليات منتدى مصر للإعلام: «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»

رصد برنامج «اليوم»، الذي يعرض على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، انطلاق فعاليات منتدى مصر للإعلام في نسخته الأولى، اليوم، وذلك تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، إذ يلتقي خلال المنتدى أكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم وبمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومدربًا عبر فعاليات وجلسات وعروض ابتكارية عدة، إضافة إلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية.

وقال طارق دحلان، إعلامي فلسطيني، إن المنتدى قيم للصحفيين المصريين والعرب، وما يقوم به المحاضرون داخل القاعات والمحاضرات شيء مميز للغاية يدعو إلى الفخر، معبرا عن تمنيه تكرار مثل هذه المنتديات الداعية إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني والإعلام الحديث في نقل الأخبار.

وجاء في التقرير الذي عرضته قناة dmc، أن فعاليات المنتدى تناقش التغيرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخداماته وتفضيلاته وتفاعله مع الرسائل الإعلامية المتنوعة، إذ قالت منى أبو سمرة رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم: «هذا الوجود الشبابي وطلاب الإعلام والخبراء والمتحدثين من داخل وخارج مصر والخبرات الأجنبية فرصة لتبادل الآراء والأفكار والتعرف على المهارات المطلوبة من الشباب العاملين في القطاع الإعلامي».

وأكدت أبو سمرة، أن الإعلام العربي عليه مواكبة التكنولوجيا ويدرب موظفيه ويؤهلهم حتى يتمكنوا من المنافسة، التي أصبحت شرسة اليوم في ظل هذا التطور الهائل.