نقيب الزراعيين: الإفراج عن 750 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالمواني

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه جرى الإفراج عن 750 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالمواني لضبط أسعار البيض والدواجن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد».

الهدف من إنشاء البورصة السلعية

وأضاف «خليفة»، أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية تكمن في المساهمة في منع احتكار السلع، وعلى رأسها سلعة القمح الاستراتيجية، فضلًا عن أنها تضمن السعر العادل لجميع الأطراف سواء المنتج أو البائع، وذلك عبر سعر مبدئي عادل من خلال هذه البورصة، كما ستُساهم في معرفة كميات السلعة الموردة عبر أرقام حقيقية يومية، وذلك

الحكومة فرضت بعض الإجراءات الإدارية على المحتكرين

وأوضح نقيب الزراعيين، أن تلك البورصة ستعمل على منع حلقات تداول السلعة وتخزينها مثل أزمة الأرز التي كانت مفتعلة من قبل بعض من قاموا بتخزينه، كما أن الحكومة فرضت بعض الإجراءات الإدارية على المحتكرين؛ وانفرجت الأزمة بعدها.