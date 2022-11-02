نقيب الزراعيين: النقابات المهنية تدعم استكمال مسيرة إنجازات القيادة السياسية

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ مصر تضم 26 نقابة مهنية نعتز بهم، مؤكدا أن المهنيين يتواجدون في كل بيت مقدما الشكر لكل المهنيين.

وأكد خليفة، أن دعوة الرئيس السيسي لكل القوى، أدت لحراك مجتمعي لكي يعرض الجميع رؤيته لنؤسس لجمهورية جديدة، مضيفا: «قررنا إدارة حوار داخل نقابتنا، من أجل الخروج بتوصيات تصب في صالح الدولة المصرية».

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والحوار الوطني، لمناقشة محاور الحوار الوطني بحضور هيئات مكاتب النقابات وعدد من قيادات الحوار الوطني.

ترحيب المجتمع المدني بضيوف قمة المناخ

وأعرب نقيب الزراعيين عن ترحيب المجتمع المدني بضيوف مصر في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مضيفا: «نحن نتفاعل وندعم مؤسسات بلدنا».

وأضاف خلال كلمه له بالمؤتمر الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والحوار الوطني بحضور أعضاء النقابات المهنية، أن اجتماع اليوم بخصوص الحوار الوطني والنقابات المهنية، جاء تلبية لدعوة الرئيس للحوار الوطني وكانت دعوة كريمة أحدثت حراكًا مجتمعيًا لنطرح أفكارنا لمؤسس الجمهورية الجديدة ونبني على ما تم إنجازه خلال ال 8 سنوات الماضية: «لذلك بدأنا حوارًا داخل النقابات المهنية ولقاء اليوم لاستعراض توصياتكم التي تصب في مصلحة الدولة المصرية»، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي.

وتابع: «نقول للمجتمع المدني الدولي أن المجتمع المدني المصري وشريحة منه النقابات المهنية، تتفاعل وتدعم مؤسسات الدولة، والإنجازات نشهد عليها جميعاً ونريد استكمال تحت قيادة الرئيس السيسي مسيرة الانجازات، ولولا المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس ونفذتها الحكومة ما أصبح لدينا إتاحة للأمن الغذائي رغم التحديات العالمية».

المشاركون في المؤتمر

ويشارك في المؤتمر الآلاف من المعلمين، وأعضـاء النقابات المهنية، ويستهدف المؤتمر تبادل الرؤى، وطرح الآراء بكل وضوح في القضايا الوطنية، تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، لوضعها في عين الاعتبار، خلال الجلسات المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات العمل الوطني.

ويهدف المؤتمر إلى تنسيق جهود النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين، في نسيج المجتمع المدني المصري، لدعم ومساندة جهود الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية.