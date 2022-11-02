نقيب الزراعيين: الحوار الوطني طريق مصر نحو «الجمهورية الجديدة»

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة حريصة على المشاركة بجدية وفاعلية فى الحوار الوطنى، معتبراً أن الحوار هو طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة، التى يلعب فيها المجتمع المدنى دوراً مهماً.

وأشاد، خلال كلمة له بالمؤتمر الذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى بحضور أعضاء النقابات المهنية، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى العام الماضى، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى الذى يأتى على رأسه النقابات المهنية، مؤكداً أن المهنيين يوجدون فى كل بيت مصرى، مقدماً الشكر لكل المهنيين.

وأكد «خليفة» أن دعوة الرئيس لكل القوى، أدت لحراك مجتمعى لكى يعرض الجميع رؤيته لنؤسس لجمهورية جديدة، وقال: «من هنا قررنا إدارة حوار داخل نقابتنا، من أجل الخروج بتوصيات تصب فى صالح الدولة المصرية».

وأعرب نقيب الزراعيين عن ترحيب المجتمع المدنى بكل ضيوف مصر بقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، مضيفاً: «نحن نتفاعل وندعم مؤسسات بلدنا»، وأن اجتماع اليوم بخصوص الحوار الوطنى والنقابات المهنية، تلبية لدعوة الرئيس للحوار وكانت دعوة كريمة وحراكاً مجتمعياً لنطرح أفكارنا لمؤسس الجمهورية الجديدة، ونبنى على ما تم إنجازه خلال الـ8 سنوات الماضية، وكانت الفترة الماضية العمل على إدارة حوار داخل النقابات المهنية ولقاء اليوم لاستعراض توصياتكم التى تصب فى مصلحة الدولة المصرية، موجهاً الشكر إلى الرئيس السيسى.

وتابع: «نقول للمجتمع المدنى الدولى أن المجتمع المدنى المصرى وشريحة منه النقابات المهنية أننا نتفاعل وندعم مؤسسات الدولة»، موضحاً أن الإنجازات نشهد عليها جميعاً ونريد استكمال مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولولا المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس ونفذتها الحكومة، ما أصبح لدينا إتاحة للأمن الغذائى رغم التحديات العالمية.