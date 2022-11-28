محافظ البحر الأحمر يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

رفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، في ظل تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد اليوم وغدا بمنخفض جوي خاصة في منطقة البحر الأحمر وهو نفس المنخفض الذي أثر على جدة، وأدى إلى خسائر فادحة.

استعداد البحر الأحمر للمنخفض الجوي

وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع.

البحر الأحمر تواجه المنخفض الجوي

وأشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المحافظة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والتنبيه بالإبلاغ عن حالة الطقس أول بأول، وإعداد تقارير فورية عن حالة الطقس والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة استعدت للمنخفض الجوي المتوقع بعدد من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية، بتكلفة تعدت نصف مليار جنيه ضمن خطة الدولة في مواجهة الأمطار والسيول وذلك بجميع مدن المحافظة منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وبحيرة صناعية بمدينة سفاجا، وسد وبحيرة صناعية بوادي القويح، وإنشاء عدد سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

منخفض جوي وسيول جدة

كانت شهدت مدينة جدة بالسعودية أمطارا غزيرة وسيول قبل أيام، تسبب في غمر المناطق والشوارع والطرق بالمياه وجرفت مياه السيول السيارات.