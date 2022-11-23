سحب وغيوم كثيفة تغطي سماء البحر الأحمر.. وإعلان الطوارئ لمواجهة السيول

شهدت مدن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تكاثف الغيوم والسحب المنخفضة والمتوسطة، وسقوط أمطار غزيرة على مدينة سفاجا، وطريق الغردقة سفاجا، وعدد من مناطق جنوب البحر الأحمر، حيث رفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار، التي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

سقوط أمطار على البحر الأحمر

حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، المواطنين من سقوط أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، خاصة جنوب المحافظة، وبالتحديد مناطق شلاتين وحلايب وأبو رماد، التي تصل إلى حد السيول على الطرق والمناطق الجبلية.

استعدادات قصوى لمواجهة الأمطار والسيول

رفعت أجهزة مجلس مدينة سفاجا، برئاسة اللواء ياسر شعبان، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بالدفع بعدد من السيارات، لشفط مياه الأمطار من الشوارع، وفتح مخرات الصرف بالطرق.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أنه وجه رؤساء المدن بالمرور على مخرات السيول وتطهير السدود، والاستعداد بالسدود والبرابخ لمواجهة سقوط الامطار والسيول، خاصة على الطرق والمناطق الجبلية بمدينة سفاجا.