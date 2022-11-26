تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، نشاطاً ملحوظاً، في تداول البضائع العامة والمتنوعة، بلغ 16 ألف طن من خلال رحلات مكوكية للسفن.

14 سفينة متواجدة على أرصفة موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، في بيان له اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغت 14 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و566 شاحنة و380 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وذكر البيان أن حركة الواردات شملت 10000 طن بضائع، و283 شاحنة، و370 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و283 شاحنة و10 سيارات، فيما يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، ومغادرة السفينتين الحرية1 و بوسيدون اكسبريس.

تداول 4 آلاف طن بضائع بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع عامة، ومتنوعة 300 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين «سينا وآيلة»، ومغادرة السفينتين «بريدج وآيلة»، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا.

ميناء السويس يستقبل حمولة أمونيا

استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE1، وعلى متنها 357 سيارة بحمولة 700 طن قادمة من جدة، والسفينة BARUMK GAS على متنها 7500 طن أمونيا قادمة من الإمارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا.