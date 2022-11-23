أهالي محافظة البحر الأحمر يستقبلون الأمطار بالزغاريد والطبول

شهدت محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم الأربعاء على مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، واستقبل الأهالي الأمطار بفرحة و زغاريد ودق الطبول حيث تحول مياه الأمطار الصحاري إلى مراعي خضراء.

سقوط أمطار بالبحر الأحمر

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار غزيرة على البحر الأحمر، ونشرت صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، كما تتكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر( حلايب - مرسى علم ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.

استعدادت محافظة البحر الأحمر

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول على المناطق الجبلية وطرق جنوب البحر الأحمر.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بسقوط الأمطار والسيول جنوب البحر الأحمر وناشدت السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار ومنع الإجازات واستدعاء جميع سيارات شفط مياه الأمطار.