«التموين» لـ«قناة الحياة»: القمح أول سلعة تُطرح في البورصة المصرية للسلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إنّ البورصة انطلقت اليوم، والقمح هي السلعة الأولى التي يتم طرحها.

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «الميزة هي أن من يقوم بالطرح هيئة السلع التموينية، حيث تدخلت الحكومة بسلعة استراتيجية من خلال هيئة حكومية لطرح كمية من القمح الروسي على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع، وتوجد مجموعة من المشترين من القطاع الخاص، مثل شركات المطاحن الخاصة».